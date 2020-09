Andrea Palazzi è il protagonista della conferenza stampa odierna in casa Palermo. Ecco alcune parole rilasciate dal centrocampista rosanero in quel di Petralia Sottana: «Se penso che il Palermo possa puntare a vincere da subito? Penso di sì, rispetto allo scorso anno è diverso. Hanno costruito una squadra che doveva vincere con tanti punti di vantaggio ed è stato così. Quest’anno sarà difficile con piazze blasonate, noi abbiamo l’obiettivo di stare sul pezzo senza guardare la classifica e andare in ogni campo a battagliare».