Andrea Palazzi è il protagonista della conferenza stampa odierna in casa Palermo. Ecco alcune parole rilasciate dal centrocampista rosanero in quel di Petralia Sottana: «Quanto è importante avere giocatori che conoscono il campionato? Sicuramente è importante avere una mentalità vincente, io Saraniti e Marconi abbiamo vinto la C, ma anche altri hanno vinto campionati. La mentalità è importante, io gioco da qualche anno per vincere tutte le partite, la metaltà è qiesta. Ce l’abbiamo tutti anche il mister».