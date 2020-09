Andrea Palazzi è il protagonista della conferenza stampa odierna in casa Palermo. Ecco alcune parole rilasciate dal centrocampista rosanero in quel di Petralia Sottana: «Cosa mi ha portato ad accettare Palermo? Ho vinto il campionato con il Monza, ho aspettato le loro scelte. Ad agosto mi hanno detto che sarei stato in uscita, il Palermo mi chiamava con Castagnini che conosco da tempo. Quando mi hanno detto che ero in uscita e ho accettato Palermo. Palermo occasione per il grande salto? L’idea è questa, gli anni passano e ho bisogno di fare un bel campionato senza avere infortuni. A Pescara ho avuto l’infortunio al ginocchio nel momento migliore, poi da lì mi sono fermato e ho avuto altri problemi. Ora è tutto passato e cercherò di fare bene con questa maglia».