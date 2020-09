Andrea Palazzi è il protagonista della conferenza stampa odierna in casa Palermo. Ecco alcune parole rilasciate dal centrocampista rosanero in quel di Petralia Sottana: «Boscaglia simile a Zeman? Chiede difesa alta, pressing alto. Gli allenamenti sono pesanti con l’obiettivo di stare bene il sabato o la domenica. Io non ho preferenze sul giocare con un centrocampista o un altro. Decide il mister chi far giocare. Siamo tutti diversi come giocatori e il mister fa le sue scelte».