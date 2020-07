Intervenuto ai microfoni de “La Sicilia” Fabio Pagliare, presidente della Sigi, comitato interessato ad acquisire le quote del Catania, ha ribadito, tra le altre cose, i punti fondamentali della Sigi senza le quali non si può andare avanti: «Le condizioni sono chiare: massima chiarezza, trasparenza e la rinnovata volontà di innestare un modo nuovo di concepire il calcio alle nostre latitudini. Per quanto mi riguarda, ma credo che Maurizio Pellegrino sia dello stesso avviso, quest’avventura non deve iniziare “costi quel che costi”. Devono esserci presupposti e condizioni che salvaguardino la città, i tifosi prima ancora che Pagliara e Pellegrino. Noi saremo, se le condizioni lo consentiranno, uno strumento contingente per consentire al calcio catanese di tornare dove merita».