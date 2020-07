E’ risultata nuovamente positiva una donna che già in passato aveva contratto il virus ed era guarita. Il fatto è accaduto in Campania, a Pozzuoli. A confermarlo è il sindaco del grosso comune flegreo, Vincenzo Figlioli: “Una nostra concittadina è risultata positiva al test Covid-19. Me ne ha dato notizia l’Asl Napoli 2 Nord, informandomi che si tratta di una persona ripositivizzata: aveva già contratto il virus mesi fa, poi guarita, è ora nuovamente positiva. Si sta completando il link epidemiologico della paziente”, informa il primo cittadino.