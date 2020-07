Il presidente Claudio Lotito, come riporta “Il Messaggero”, si è presentato in mattinata a Formello pretendendo spiegazioni sul crollo della squadra. Lungo faccia a faccia nella stanza di Inzaghi, presenti in ds Tare e il club manager Peruzzi. Tutti sotto accusa. In settimana nuovi confronti, il patron vedrà staff medico e calciatori, non sono esclusi seri provvedimenti.