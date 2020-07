Il Palermo sarebbe sulle tracce di Matias Silvestre, l’esperto difensore che ha già vestito la maglia rosanero nella stagione 2011/12. Oltre ai rosanero, in Italia, anche la Lucchese segue l’argentino. Ma non solo. Oltre alla squadra toscana, la dirigenza rosanero ha una nuova concorrente che arriva dall’estero. Come riportato infatti, da “Tyc Sports” anche il Royal Excel Mpuscrone, club della massima divisione belga, si sarebbe inserito per l’ex Catania e Milan, al quale avrebbe già offerto un importante biennale.