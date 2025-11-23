Palermo, le pagelle di Massimo Norrito: luci e ombre a Chiavari

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Nel suo giudizio sui singoli, Massimo Norrito su Repubblica Palermo analizza in modo severo ma lucido la prestazione del Palermo a Chiavari, evidenziando i limiti strutturali e le poche note positive emerse nel pari contro l’Entella. Come sottolinea ancora Norrito per Repubblica Palermo, il rendimento della squadra resta altalenante: a un Pohjanpalo ritrovato e a un Palumbo generoso fanno da contraltare errori difensivi e cali evidenti nei novanta minuti.

Le valutazioni pubblicate sulle pagine del quotidiano — ricorda Massimo Norrito sulla Repubblica Palermo — fotografano un Palermo che fatica a tirarsi fuori da un momento complicato, con scelte obbligate ma anche poca brillantezza nei ruoli chiave. È un giudizio complessivo che, come ribadisce Norrito su Repubblica Palermo, conferma la necessità di un cambio di passo immediato.

Joronen 7
Si lascia sorprendere dal doppio errore di Pierozzi e Augello sul gol di Tiritiello, ma salva il risultato con una gran parata che vale un gol.

Pierozzi 4,5
Ormai è una costante. Quando ha davanti Diakitè che gli frena la corsa si perde. Succede nel primo tempo e certamente non va meglio nella ripresa quando si sposta in avanti. Colpevole nel pasticcio che porta al gol dell’Entella e, sul suo lato, arrivano nel finale i pericoli maggiori.

Bani 5,5
Non è ancora il giocatore che era prima dell’infortunio. Appare meno sicuro e in area succedono tante cose che in passato lui per primo avrebbe evitato.

Ceccaroni 5
Il gol dell’Entella nasce sul suo lato. Si lascia sorprendere e dal cross arriva la rete. Prova a spingersi in avanti ma senza fortuna.

Diakitè 4,5
Un cross di esterno più per i fotografi che per altro. Ogni volta che si spinge sbatte contro gli avversari.
Dal 1’ st Bereszynski 5: Russo lo potrebbe punire due volte, ma per sua fortuna sbaglia tutto.

Palumbo 6,5
Ci mette grinta e carattere. Recupera il pallone dal quale nasce il gol di Pohjanpalo, serve l’assist per il palo di Augello. Retrocede a recuperare palloni ed è l’unico che prova a ragionare palla a terra.

Blin 5
Partita anonima. Dovrebbe provare a far giocare la squadra e invece è costantemente superato dall’azione. Si limita a qualcosa in fase di interdizione.
Dal 33’ st Giovane sv – Prende il posto di Blin in un momento complicato e non incide.

Vasic 6,5
Sfrutta l’occasione che Inzaghi gli dà. Tra i più vivaci, prova a inventarsi qualcosa e gioca spesso in verticale. Cala con il passare dei minuti.
Dal 25’ st Segre 5,5 – Ingabbiato nel blackout collettivo della ripresa.

Augello 5,5
Peccato: partito bene, ha colpito un palo e spinto molto. Poi il pasticcio sul gol e un calo vistoso.

Le Douaron 6
Inizia bene, conquista il fondo e mette in difficoltà la difesa avversaria. Poi si spegne gradualmente.
Dal 33’ st Corona sv – Dentro per sfruttare la sua stazza, ma combina poco.

Pohjanpalo 7
Un gol pesante che interrompe la sua astinenza e salva i rosa. Sfiora altre due reti, di più non può.

