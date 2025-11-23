Repubblica: “I finlandesi salvano i rosa. Con l’Entella solo un pari che non scaccia la crisi”
Nel suo commento al pari di Chiavari, Massimo Norrito su Repubblica Palermo sottolinea come le risposte che Pippo Inzaghi attendeva dall’Entella non siano arrivate. L’1-1, infatti, non cancella la crisi dei rosanero, capaci di recuperare la gara ma anche vicini a perderla per quanto concesso. Come evidenzia Norrito su Repubblica Palermo, la squadra ha mostrato una reazione solo a tratti e soprattutto sul piano caratteriale, mentre il gioco è rimasto sterile nonostante il maggior possesso palla.
Il punto — ricorda ancora Massimo Norrito per Repubblica Palermo — serve a poco, se non a certificare una prestazione fatta di alti e bassi, con un gol evitabile e un reparto arretrato che ha sofferto più del dovuto. Inzaghi ha scelto Vasic al posto dello squalificato Ranocchia e ha inserito Blin in mezzo al campo: solo il primo ha sfruttato l’occasione, candidandosi come possibile risorsa futura.
Nel primo tempo, il Palermo conduce il pallino ma l’Entella segna. La fotografia perfetta di un assioma semplice: contare il possesso non basta se non crei vere opportunità. L’unico lampo è il palo colpito da Augello su cross di Palumbo; per il resto, tante iniziative ma poca incisività. L’Entella, invece, va in vantaggio approfittando di un pasticcio difensivo tra Pierozzi e Augello che permette a Tiritiello di anticipare tutti sul servizio di Karic.
Come riporta Massimo Norrito su Repubblica Palermo, nella ripresa Inzaghi prova a scuotere la squadra inserendo Bereszynski per un Diakité fuori partita. Le cose cambiano soprattutto grazie a Pohjanpalo, che torna al gol dopo sei partite capitalizzando il recupero palla di Palumbo ai danni di Tiritiello. Poi è Joronen a tenere in piedi il risultato, opponendosi in modo strepitoso al tiro al volo di Franzoni che si stampa sulla traversa.
Il Palermo non riesce però a dare continuità al momento positivo: se si eccettuano due conclusioni di Pohjanpalo finite a lato, i rosa soffrono il ritorno dell’Entella, che con Russo ha due occasioni clamorose entrambe fallite. Come conclude Norrito per Repubblica Palermo, l’1-1 può mitigare i rischi corsi ma non basta a far sorridere: il Palermo resta ben lontano dalla versione brillante di inizio stagione. C’è ancora tanto lavoro da fare.