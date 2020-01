Nelle ultime ore si è accesa una “polemica” per via di alcune dichiarazioni dei giornalisti palermitani che riguardavano la “promessa” di qualcuno di non portare il calciatore Fabio Padulano nemmeno in panchina per la sfida tra Marsala e Savoia, perché il calciatore tesserato dei siciliani è nato e cresciuto a Torre Annunziata. Il calciatore, però non ci sta e, tramite il proprio profilo Facebook, si difende. Ecco il post del calciatore campano: