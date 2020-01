Antonino La Gumina potrebbe salutare l’Empoli e accasarsi in Serie A. L’attaccante classe ’96 in questa stagione ha siglato soltanto 4 reti e l’Empoli non lo ritiene incedibile. Proprio per questo motivo, riporta “TMW”, ci sarebbero già stati dei sondaggi da parte di Sampdoria, Spal e Torino.