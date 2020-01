Il calciomercato avrà ancora qualche giorno di trattative e i questi potrebbero esserci delle vere e proprie sorprese. Una di queste potrebbe essere l’addio di Dries Mertens al Napoli. Il calciatore belga, secondo il sito dell’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sarebbe finito nel mirino del Chelsea, che sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro. Il Napoli non ha accettato, ma ha già ricevuto un no da parte del Chelsea per eventualmente tenere Mertens fino a giugno in prestito.