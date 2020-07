Il Padova ha appena ufficializzato un colpo di mercato, si tratta dell’attaccante Daniele Paponi, il giocatore negli ultimi tempi era stato accostato al Palermo. L’annuncio arriva tramite il sito ufficiale del club, di seguito la nota:

” Daniele Paponi è un giocatore del Padova. La Società biancoscudata ha depositato in Lega il contratto preliminare che permetterà all’attaccante ex Piacenza (13 gol in 23 partite nella stagione 2019-20) di iniziare la preparazione con i biancoscudati. A partire dal primo di settembre, quando aprirà la finestra di mercato, il giocatore sarà automaticamente tesserato con il Padova, con contratto fino al 30 giugno 2022.

“Il Padova è stata la società che per prima si è mossa con decisione mostrando interesse per me. – ha dichiarato il giocatore – Sono contento di poter vestire questa maglia, tutti siamo stati per troppo tempo lontani dal campo e non vedo l’ora di tornare a lavorare per dare una mano ai miei nuovi compagni”.

Il giocatore verrà presentato alla stampa alla ripresa dell’attività agonistica”.