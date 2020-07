Il Palermo è alla ricerca dell’allenatore che conduca i rosanero all’obiettivo stagionale, ovvero la promozione in Serie B. Secondo quanto riporta “Tuttoc.com” in pole position ci sarebbe Roberto Boscaglia, tecnico della Virtus Entella, che è combattuto se restare in liguria o approdare in Sicilia. La proprietà in caso non ostacolerebbe il suo addio, in segno di riconoscimento verso l’ottimo lavoro svolto dal tecnico siciliano.