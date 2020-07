Il Palermo sta cercando di costruire l’organico per la prossima stagione. Secondo quanto riporta “Tuttoc.com” i rosanero sono alla ricerca di due attaccanti e avrebbero puntato la coppia gol del Carpi, quella formata da Biasci e Vano che hanno realizzato 30 gol in 2. Il Carpi dal canto suo, spara alto per i due giocatori, soprattutto per Biasci per il quale chiede circa mezzo milione.