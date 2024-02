Padova, l’ex rosa Valente si presenta: «Per un momento la trattativa si era bloccata»

Nicola Valente, nei giorni conclusivi della sessione invernale del calciomercato, ha lasciato la squadra rosanero per accasarsi al Padova. Quest’oggi l’esterno d’attacco si è presentato ai microfoni della stampa.

Di seguito le sue parole:

«La trattativa è stata velocissima. Quando il direttore ha chiamato il mio procuratore avevo qualche richiesta e ho deciso di venire qui. Ricordo una partita giocata col Legnago quando eravamo in Serie D e ho grandi ricordi, lo stadio Euganeo mi ha emozionato, così come quando ci sono tornato con la finale playoff. Volevo un grande progetto. C’è stato un momento in cui la trattativa si era bloccata. Sembrava tutto fatto e c’è stata una frenata, uno stop».