Padova, l’ex rosa Valente si presenta: «A Palermo lascio il cuore»

Nicola Valente, nei giorni conclusivi della sessione invernale del calciomercato, ha lasciato la squadra rosanero per accasarsi al Padova. Quest’oggi l’esterno d’attacco si è presentato ai microfoni della stampa.

Di seguito le sue parole:

«Ho parlato con Corini e gli ho detto che avrei voluto venire a Padova. È stato lui a convincere la società a lasciarmi partire. Non ti posso negare che una parte della scelta è stata orientata dal gemellaggio fra le due tifoserie. A Palermo lascio il cuore. Il ruolo? Prediligo giocare a sinistra, ma ho giocato molto a destra nell’anno in cui abbiamo vinto il campionato. La squadra va parecchio forte, sono allenato, ma se non fai partite di ritmo non ne metti tanto. Torrente mi ha spiegato che posso giocare su entrambe le fasce. Il modulo mi piace, mi metto a disposizione».