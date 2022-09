Enej Jelenic è intervenuto in conferenza stampa dopo il suo ritorno al Padova.

Ecco qualche estratto:

«È stata un’estate lunga, ora son tornato e sono molto contento perché qui a Padova sto benissimo.

C’erano altre squadre interessate ma ho scelto il Padova come prima scelta. Il mio rimpianto della scorsa stagione è che sono arrivato ai play off non 100% per via degli infortuni. Ho ritrovato un Padova giovane e con tanta voglia, sono arrivati calciatori molti promettenti e che hanno molta fame; Ho visto la partita a Vercelli, non abbiamo giocato male, peccato per la sconfitta, ora arriva il Vicenza e faremo il possibile per fare bene. Io ora sto bene, devo solo mettere più minuti sulle gambe, ma sarà il mister a decidere se farmi giocare, mi metto a disposizione in qualsiasi ruolo dove ci sarà bisogno. Padova per me è come una seconda casa, ho un legame speciale ed ora sono molto contento. Vicenza è una squadra forte però nessuna partita è facile, dobbiamo fare la nostra partita, anche loro dovranno sudare tanto se vorranno batterci. Ronaldo? È un bravissimo ragazzo, lo sa anche lui che in finale play off ha sbagliato. Nel calcio tutto è possibile, per vincere e fare bene dobbiamo essere molto uniti come squadra e lottare fino all’ultimo, dovremo aiutare i nostri compagni di squadra giovani a indicargli la giusta strada per fare bene. Non ho avuto problemi a ridurmi l’ingaggio per tornare qui».