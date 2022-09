Attraverso i propri canali ufficiali l’Ascoli annuncia Baumann.

Ecco la nota:

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito fino al 30 giugno 2023, con opzione per altri due anni, le prestazioni sportive del portiere svizzero Noam Baumann. Nato a Baar il 10 aprile 1996, Baumann nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia del Lugano, collezionando 99 presenze fra Super League, Coppa Svizzera ed Europa League. In precedenza ha militato nel Wil 1900, nello Zug 94 e nel Lucerna, club quest’ultimo in cui è cresciuto calcisticamente. Ha vestito la maglia della sua Nazionale in tutte le categorie giovanili; all’Ascoli avrà la n. 46. Il Club bianconero accoglie con un caloroso benvenuto Noam augurandogli i migliori successi in bianconero”.