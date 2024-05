Padova: i tifosi presentano un progetto per il nuovo stadio sul modello dell’AirBerlin Arena

Nella giornata di oggi “Appartenenza Biancoscudata”, club costituito da tifosi del Padova e rappresentato da Massimo Benedetti, Alessandro Maso, Eugenio Michelotto e Mauro Cinefra, ha presentato un progetto in conferenza stampa per costruire un nuovo stadio a Montegrotto Terme sul modello dell’AirBerlin Arena del Fortuna Düsseldorf. I costi per la realizzazione della nuova casa del club veneto si aggirerebbero sui 11,3 milioni di euro.

Nella conferenza è stato evidenziato quanto l’Euganeo rappresenti una struttura ormai antica e quanto ci sia ormai una distanza siderale tra il Comune di Padova e la tifoseria. Da questo concetto nasce l’idea dei tifosi di portare il club al di fuori del Comune di Padova, con un progetto attraverso il quale sviluppare sinergie e iniziative riguardo un nuovo stadio e un nuovo centro sportivo. L’obiettivo è quello di creare un struttura in grado di rispettare le linee Uefa in merito alla normativa sugli stadi. A riportarlo è LaCasadiC.com.