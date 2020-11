Il Decreto Ristori quater conterrà il rinvio delle rate della pace fiscale in scadenza a dicembre. Dunque, verrà sospeso il pagamento della rottamazione-ter, nonché del saldo e stralcio.

Secondo quanto riporta “Il Sole 24ore”, Il quarto Decreto Ristori prevede infatti il rinvio delle rate della pace fiscale. Dunque, per un milione e duecentomila contribuenti arriverà la sospensione del pagamento della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, in scadenza il 10 dicembre. Il governo ha destinato in totale cinque miliardi al rinvio delle tasse di fine anno e di questi circa un miliardo sarà destinato alla pace fiscale.