Laura Pausini, nota cantante italiana, si è scagliata contro Diego Armando Maradona dopo la sua morte.

Infatti secondo quanto riporta “Notizie.it”, la cantante ha scritto un post (poi cancellato) scrivendo: «In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate.





Oggi non sono la notizia più importante di questo pase… nonostante stamattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare».