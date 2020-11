Rocio Oliva, ultima compagna di Diego Armando Maradona, non è potuta entrare nella camera ardente del campione argentino.

Di seguito le sue dichiarazioni riportate da “Notizie.it”: «Mi hanno detto di venire alle 7 del mattino, quando tutte le persone vengono. Dicono che Claudia (ex moglie di Maradona) non vuole che io entri e lei dice che non c’entra niente.





Mi fa male che non mi facciano entrare, non farmi entrare fa male anche a Diego. Sono l’ultima moglie di Diego, nessuno lo capisce, ero l’unica donna che Diego voleva vedere. Tutto il male che mi fanno, lo pagheranno».