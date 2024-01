Osimhen lascia Napoli ma non da solo | L’altro eroe dello Scudetto cambia casacca

Dopo le dichiarazioni di Osimhen che hanno fatto pensare a un suo addio da Napoli, anche l’altro eroe dello scudetto è pronto a partire.

Il Napoli dello scudetto rischia di sfilacciarsi ancora. Dopo avere perso in estate il suo condottiero, Luciano Spalletti, il suo pilastro difensivo Kim, adesso punto fermo del Bayern Monaco, e avere brancolato nel buio per tutta la prima parte di stagione, il Napoli potrebbe dovere dire addio anche a Victor Osimhen. Il centravanti, al momento in Coppa d’Africa con la sua Nigeria, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro piuttosto ambigue.

Ma non sarà il solo a dire addio agli azzurri in estate, secondo quanto trapelato in queste ore. Le parole a Cbs Sport di Osimhen hanno spaventato i tifosi partenopei, ma un altro faro della squadra di Mazzari ed eroe dello scudetto 2023 potrebbe decidere di lasciare il club.

L’aria si fa tesa in casa azzurra, e nei prossimi mesi potrebbe partire una sorta di rivoluzione qualora i pezzi pregiati della squadra dovessero decidere di trasferirsi altrove. Per strappare a De Laurentiis i suoi gioielli però, serviranno offerte economiche importanti.

Napoli, con Osimhen via un altro big

Non hanno fatto piacere le parole di Osimhen ai tifosi del Napoli. Il centravanti ha infatti dichiarato a Cbs Sport di avere già le idee chiare, e che attenderà fine stagione per comunicare la sua decisione, dopo aver discusso con la famiglia la nuova destinazione. Parole che da molti sono state interpretate come messaggio d’addio, e come se non bastasse il nigeriano ha anche parlato della Premier League, tessendone le lodi.

Insieme a lui però, un altro titolare potrebbe lasciare il Napoli. Stiamo parlando di Lobotka. Su di lui sono tornati tanti pretendenti, che potrebbero approfittare del momento di appannaggio della squadra e di una situazione ambientale non ottimale per convincere il calciatore – molto legato alla città – a lasciare i partenopei.

Lobotka verso un ritorno in Spagna: i possibili scenari

Quello che è certo è che Aurelio De Laurentiis venderà a caro prezzo i suoi pezzi pregiati. Per arrivare a Lobotka infatti ci vorranno almeno 40 milioni, mentre su di lui si sarebbe fatto avanti lo scorso mese il Betis di Siviglia. Una nuova avventura in Spagna però, dopo quella al Celta Vigo dal 2017 al 2020, non sembra lo scenario più concreto. Da respingere infatti ci sarebbero anche gli assalti provenienti dall’Arabia Saudita.

Per Osimhen invece, la clausola rescissoria è fissata a 130 milioni di euro. Qualora dovessero partire i due titolari dunque, il Napoli avrebbe sicuramente le possibilità di trovare dei degni sostituti.