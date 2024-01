Amarezza Roma, salta l’affare con il PSG | Si taglia l’ingaggio ma vola in Germania

Brutte notizie per il club capitolino, che vede sfumare un grande obiettivo di mercato, pronto ormai ad approdare in Bundesliga.

Manca sempre meno alla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, e le società sono a caccia degli ultimi colpi per provare a rinforzare la rosa. Tra queste c’è sicuramente la Roma, che, al netto di un budget non proprio elevatissimo, sta provando a cogliere qualche occasione per regalare degli innesti utili al nuovo allenatore Daniele De Rossi.

Fin qui la campagna acquisti invernale giallorossa ha visto la chiusura di una sola operazione, ovvero l’arrivo in prestito secco dalla Juventus del giovane difensore centrale olandese Dean Huijsen. L’emergenza nella retroguardia romanista era pesante, e per questa ragione il ds Tiago Pinto ha dovuto chiudere questa operazione. Ciò nonostante però il club capitolino continua a seguire da vicino tanti altri profili, magari da portare a Trigoria proprio sul gong.

Uno di questi però è ormai praticamente sfumato. L’affare tra la Magica e il PSG infatti sembra ormai essere sfumato, con il calciatore che è ad un passo dalla firma con un club tedesco. Il suo trasferimento, sempre più in dirittura d’arrivo, è stato reso possibile anche grazie al suo taglio sullo stipendio.

Ecco il colpo sfumato per la Lupa

Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, l’Eintracht Francoforte ha trovato l’accordo con Hugo Ekitike. L’attaccante francese in estate era stato acquistato dal PSG per quasi 30 milioni di euro. Nonostante l’esborso fatto dal club parigino fosse importante e lasciava intendere che avrebbe puntato forte su di lui, il tecnico Luis Enrique non lo ha praticamente mai utilizzato in questa prima metà di stagione, dove ha giocato appena otto minuti.

Per questa ragione dunque il 21enne transalpino, a caccia di un minutaggio che lo faccia crescere, ha accettato la destinazione tedesca, tanto da essere addirittura deciso a tagliarsi l’ingaggio pur di lasciare la Torre Eiffel. Adesso tocca alle due società trovare un accordo. E’ ancora da decifrare infatti quale sarà la formula del trasferimento del ragazzo.

Cambiano i piani della Roma

A questo punto la società giallorossa deve cambiare i propri obiettivi sul mercato. Ekitike infatti qualche mese fa era stato accostato alla Magica, più che altro in vista dell’estate, dove sia Lukaku che Abraham potrebbero salutare la Capitale.

In questo modo però la Roma vedrebbe sfumare completamente tutte le possibilità di acquistarlo, e di conseguenza dovrà virare su altri profili.