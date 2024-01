Milinkovic Savic, trasferimento in arrivo | Tutta Torino in spasmodica attesa

Le recenti voci di mercato sul possibile affare riguardante il calciatore serbo hanno infiammato del tutto il capoluogo piemontese.

Durante la scorsa estate il nome di Milinkovic Savic è stato al centro di tante voci di mercato. Il centrocampista serbo, che sarebbe andato in scadenza di contratto con la Lazio al termine della stagione attuale, era stato messo sul mercato dal presidente Claudio Lotito, il quale non voleva perderlo a parametro zero.

Su di lui c’erano diversi club, tra cui la Juventus, da sempre sulle sue tracce, ma alla fine a spuntarla è stato l’Al Hilal, che ha messo sul piatto una ricca proposta sia per il calciatore che per i biancocelesti. Il Sergente infatti ha ottenuto un contratto dalla bellezza di 20 mln di euro a stagione fino al 2026, mentre i capitolini hanno riempito le proprie casse con 40 mln, cifra enorme se consideriamo la durata del suo accordo con gli Aquilotti.

Dopo appena sei mesi però il nome di Milinkovic Savic è tornato alla ribalta per quanto riguarda i rumors di mercato. Il serbo infatti è molto vicino al trasferimento, che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore in maniera ufficiale. Nel frattempo tutta la città di Torino sta trattenendo il fiato per il possibile affare.

Ecco il nuovo club di Milinkovic

Nelle scorse ore diverse indiscrezioni hanno riportato un interesse dall’Arabia Saudita nei confronti di Vanja Milinkovic Savic, attuale portiere del Torino. Non è noto quali società vorrebbero puntare sul 26enne, e non è da escludere che tra queste ci possa essere proprio l’Al Hilal, squadra dove milita il più famoso fratello Sergej.

Dunque, dopo il trasferimento estivo del Sergente verso la Saudi Pro League, un altro Milinkovic può abbracciare il campionato e soprattutto i soldi arabi. Nel frattempo il Torino è in attesa di capire il destino del proprio estremo difensore titolare.

I granata fanno partire il proprio portiere?

Al momento la società di Urbano Cairo non si è ancora espressa sulla possibilità di cedere il calciatore. La cosa certa però è che, se arrivasse una corposa offerta per il suo cartellino, il Toro farebbe volentieri a meno di lui, anche considerando che fin qui Milinkovic Savic non è stato impeccabile tra i pali.

Una proposta sui 10 milioni di euro accontenterebbe i granata, che però a quel punto dovrebbero gettarsi a capofitto alla ricerca di un nuovo estremo difensore.