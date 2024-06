Finale Playoff Serie B: il Venezia conquista la A. Cremonese sconfitta 1-0 al Penzo, Gytkjaer decisivo

Al Penzo va in scena la gara di ritorno della finale playoff tra Venezia e Cremonese. Gli uomini di Vanoli sono chiamati a sfruttare il vantaggio maturato dal miglior posizionamento al termine della regular season, mentre la Cremonese dell’ex Vazquez ha l’obbligo di vincere per raggiungere la promozione in Serie A. Sono proprio i grigiorossi ad avere le più chiari occasioni del match. Un indemoniato Sernicola sfiora la rete in più occasioni con la medesima giocata: controllo e destro a giro che sfiora il palo. Gli ospiti sfiorano la rete nuovamente con un sinistro timido di Castagnetti da pochi passi, mentre è il Venezia ad agguantare il vantaggio. Gytkjær a porta quasi libera, sfrutta l’incursione di Busio e spinge dentro un pallone d’oro. Il Venezia arriva all’intervallo con un passo in Serie A.

Al rientro dalla ripresa cambia poco. Stroppa prova a mescolare le carte con diverse sostituzioni ma la musica non cambia. Il Venezia gestisce il vantaggio e rimanda al mittente tutte le occasioni della Cremonese che non riesce a segnare. E’ quindi il Venezia la terza promossa in Serie A, con la Cremonese che, dunque, il prossimo anno si rivedrà nuovamente in B.