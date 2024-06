Semifinale Playoff Serie C: Vicenza avanti 1-0 sull’Avellino all’intervallo, 2-1 in Benevento-Carrarese. I parziali

Terminano i primi tempi nei campi di Serie C per i match valevoli per le Semifinali di ritorno dei playoff di Serie C. Il Benevento è avanti 2-1 ai danni di una Carrarese in difficoltà, le streghe arrivano al riposo aggiungendo al vantaggio dell’andata, 1-0, le due reti realizzate da Lanini e Talia.

Il Vicenza, invece, sblocca il match. Dopo un’andata terminata 0-0, i padroni di casa hanno trovato un gol pesantissimo, Della Morte al 15′ permette ai suoi di arrivare al riposo in vantaggio di una rete: l’Avellino adesso dovrà recuperare a tutti costi il risultato.