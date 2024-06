Semifinale Playoff Serie C: Vicenza e Carrarese si scontreranno in finale. Benevento e Avellino eliminate

Terminano i match di Serie C valevoli per le Semifinali di ritorno dei playoff di Serie C. Benevento e Vicenza si scontreranno in finale. Carrarese e Avellino al termine del doppio scontro vengono di fatto eliminate, con il risultato di ritorno che condanna entrambe le squadre.

Il Benevento con il 2-2 contro, appunto, la Carrarese e forte dell’1-0 d’andata viene eliminata, nonostante lo svantaggio di un uomo. Il Vicenza, invece, non si lascia intimorire dall’ondata avellinese approdata al Romeo Menti e strappa il pass per la finale grazie al risultato di 2-1: con gol di Della Morte prima e Costa poi.