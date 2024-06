Semifinale Playoff Serie C, Vicenza-Avellino: lancio di fumogeni in campo. Gara sospesa per alcuni minuti (VIDEO)

Il Vicenza ha strappato il pass per la finale playoff di Serie C. L’Avellino è caduto al Romeo Menti per 2-1, ma sugli spalti l’atmosfera era caldissima. Prima del fischio finale il match è stato sospeso alcuni minuti a causa del lancio di fumogeni sul prato dello stadio.

LR Vicenza – US Avellino : incidents dans le Romeo Menti avec des jets de fumis sur la pelouse depuis le parcage des #ultras d'Avellino #VicenzaAvellino Promotion Play-offs Serie C (02.06.24) pic.twitter.com/AbPejzl7PU — 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) June 2, 2024