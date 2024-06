Termina 4-1 il match tra Genoa e Palermo valido per i quarti di finale del Campionato Nazionale U15. Dopo il 3-3 dell’andata i liguri si impongono in casa contro i siciliani. I baby rosanero escono così dai playoff e dalla corsa scudetto. Il club rosanero, però, mediante un post su Instagram ha voluto ringraziare gli aquilotti. In alto la foto.

Continue Reading