Venezia in A, Vanoli: «Abbiamo affrontato due corazzate come Palermo e Cremonese»

Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo la finale di ritorno dei playoff di Serie B vinta per 1-0 contro la Cremonese, conquistando così il ritorno in Serie A.

Ecco le sue parole:

«Sono senza parole. Abbiamo fatto un’impresa, complimenti a questi ragazzi. Siamo partiti dal fondo, a novembre di un anno e mezzo fa. Siamo passati attraverso a delle delusioni e arrivati a questa promozione meritata. Abbiamo affrontato due corazzate come Palermo e Cremonese. Ho detto ai ragazzi che con l’impegno i sogni si realizzano e li abbiamo realizzati. Ho detto ai ragazzi che questa promozione deve essere un inizio. In prospettiva devono capire come si è arrivati a vincere. La società mi è stata vicina, ci abbiamo creduto tutti compresi i tifosi. Futuro? Mi voglio godere questi momenti, da un anno e mezzo che non respiro. Sono contento, da ui è partita la mia carriera».