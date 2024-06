Ex rosa: mister Donati nel mirino della Feralpisalò

Nelle scorse ore le strade tra Marco Zaffaroni e la Feralpisalò si sono separate. La retrocessione in Serie C è costata la panchina all’ex allenatore del Verona, motivo per il quale il club lombardo è alla ricerca di un nuovo tecnico. Secondo TuttoC.com l’indiziato numero uno per la panchina dei “Leoni del Garda” sarebbe Massimo Donati, reduce dall’esperienza molto positiva con il Legnago. L’ex giocatore del Palermo sarebbe ad un passo dalla Feralpisalò e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’intesa definitiva.

Continue Reading