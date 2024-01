Difesa Milan, ennesimo rincaro e operazione saltata | Ecco il nuovo obiettivo

Il club rossonero, dopo aver ormai perso anche questo obiettivo di mercato, sta ripiegando su un altro nome per rafforzare il proprio pacchetto arretrato.

Il Milan non sta vivendo una stagione eccezionale. Tra le principali ragioni dei risultati non ottimali ottenuti dai rossoneri c’è anche la questione legata agli infortuni. Stefano Pioli infatti in questa prima metà di campionato ha dovuto spesso giocare con gli uomini contati, in particolar modo se l’attenzione viene spostata sulla retroguardia.

Infatti in difesa i problemi sono stati e sono tuttora parecchi. Thiaw proverà a rientrare a fine mese dopo la lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Per Tomori invece il ritorno in gruppo è previsto a inizio febbraio, solo dopo aver smaltito la lesione muscolare al flessore della coscia destra. Più lunghi i tempi per Kalulu, che ne avrà ancora per un mesetto e mezzo a causa della rottura del tendine retto femorale sinistro.

Per questa ragione la società milanese in questo gennaio era intenzionata ad intervenire sul mercato proprio per sopperire a questa grave emergenza. Come soluzione immediata il Diavolo ha fatto tornare a Milanello Gabbia dal prestito al Villareal, mentre negli ultimi giorni sta lavorando ad un nuovo nome da regalare al tecnico. Uno di questi però sembra essere ormai sfumato definitivamente, e la dirigenza pare aver ripiegato su un altro profilo.

Saltato un affare se ne fa un altro

Tra i tanti calciatori messi nel mirino dal Milan per rinforzare il reparto difensivo c’era anche Lilian Brassier, 24enne francese che sta facendo molto bene con la maglia del Brest. La società milanese ha da tempo iniziato una trattativa per il suo acquisto, che però negli ultimi tempi si è fatta davvero molto dura.

Il club transalpino infatti ha alzato ulteriormente le richieste sul suo cartellino per cederlo, facendo praticamente scoraggiare il Diavolo, che ha abbandonato la pista per arrivare al classe 1999. Di conseguenza la dirigenza rossonera è tornata su un vecchio pallino.

Milan, si torna su un vecchio nome

A questo punto il club sette volte campione d’Europa sta provando nuovamente ad aprire i discorsi con l’Arsenal per prendere Jakub Kiwior, difensore polacco che già qualche settimana fa i rossoneri hanno provato a portare sotto la Madonnina.

I Gunners fino a questo momento non hanno voluto parlare di prestiti per il calciatore, ma potrebbero cambiare idea in questi ultimi giorni di mercato, visto che non sono giunte offerte per una cessione a titolo definitivo.