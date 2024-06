Di Marzio: “Modena, è derby di mercato tra due siciliane per Tremolada. I dettagli”

Foto Michele Nucci/LaPresse 2 Settembre 2023, Modena, Italia sport calcio Modena F.C. Vs Pisa S.C. - Campionato di calcio Serie BKT 2023/2024 - stadio Alberto Braglia Nella foto: Luca Tremolada (Modena f.c.) esulta dopo aver realizzato il gol dell' 1-0Photo Michele Nucci/LaPresse September 02 ,2023 - Modena, Italy sport soccer Modena F.C. Vs Pisa S.C. - Italian Football Championship League BKT 2023/2024 - Alberto Braglia stadium In the pic: Luca Tremolada (Modena f.c.) celebrates after scoring the goal 1-0