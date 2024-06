Non è tutto vero, è tutto VERISSIMO: Icardi torna in Serie A | Contatto, chiamata e firma

Mauro Icardi pronto a tornare in Serie A dopo l’esperienza in Turchia. L’argentino atteso in sede per la firma.

Mauro Icardi sarebbe vicino al ritorno in Serie A. Dopo 5 anni dal suo addio dall’Inter al PSG, per una cifra incredibile (80 milioni di euro), l’argentino adesso vorrebbe – ritrovata la condizione in Turchia – riprendere da dove aveva lasciato. E Maurito sogna il ritorno in grande stile, in una big, per tornare a vincere.

Nei due anni al Galatasaray Icardi si è dimostrato ancora una volta un grande attaccante, mettendo a segno in campionato ben 47 in 58 presenze. Numeri da top assoluto, tenendo conto di un campionato non di primo livello, ma comunque statistiche che parlano chiaro.

Una squadra su tutte in Serie A, già vicina a riportare a casa Icardi negli scorsi mesi, si sarebbe fatta avanti per l’argentino. Icardi gradirebbe la destinazione, e un ritorno in Serie A nel pieno della maturazione calcistica (a 31 anni compiuti a febbraio) potrebbe essere l’occasione per ottenere un grande contratto nei top cinque campionati europei prima che sia troppo tardi.

Icardi in Serie A

Addirittura accostato al Milan lo scorso anno, poi al Real Madrid – come sostituto di Benzema a gennaio – Icardi nonostante le controversie extra campo della sua lunga carriera rimane un calciatore con tanti estimatori. L’esperienza al Galatasaray lo conferma, e in Serie A qualcuno avrebbe messo gli occhi sul giocatore in maniera decisa.

Stiamo parlando della Roma, alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. L’argentino sembra il profilo perfetto per De Rossi, che potrebbe anche stimolarlo psicologicamente e dargli quella fiducia e serenità necessaria, trovandosi anche un giocatore più maturo rispetto all’Icardi nerazzurro. L’unico nodo è rappresentato dal contratto onerosissimo.

Questione ingaggio

Da valutare per il nuovo ds Ghisolfi dunque non solo il rendimento, quello praticamente assicurato da parte di Icardi che sotto porta rimane un cecchino, ma la questione economica. La volontà di Icardi a fine stagione sarebbe quella di lasciare Istanbul, ma ha un contratto fino al 2026. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro, cifra non proibitiva, ma l’ingaggio è da top player.

Al momento Icardi percepisce infatti 10 milioni di euro l’anno, uno stipendio che in Serie A nessuno è in grado di permettersi. Qualora decidesse dunque di trasferirsi a Roma, Maurito dovrebbe almeno dimezzarsi lo stipendio, oppure valutare l’opzione prestito. Il profilo dalle parti di Trigoria però piace, eccome.