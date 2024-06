Mister, questa è la nostra panchina: accetta? Incontro segretissimo con Maurizio Sarri | Per andare in Europa dopo 50 anni

Maurizio Sarri pronto alla nuova avventura: panchina in Serie A per tentare l’impresae tornare in Europa dopo 50 anni.

Dopo l’ultima stagione complicata in casa Lazio, Sarri aveva deciso a 2 mesi dalla fine del campionato di dire addio ai biancocelesti. Dal secondo posto pieno di speranze dello scorso anno, alla depressione del 2024, l’ex Napoli ha subito una situazione societaria e di spogliatoio molto particolare e delicata e aveva preferito salutare.

Ma nonostante la brutta annata, la forza del tecnico toscano è riconosciuta in Italia e in Europa, e gli estimatori certo non mancano. Dopo essere stato accostato a diversi club, lo stesso Sarri aveva comunicato di volersi concedere ancora un paio di stagioni, massimo tre, prima di ritirarsi.

In questo senso quest’anno la ricerca della nuova squadra, detto che Sarri non intende rimanere all’asciutto nel 2025, sarà ancora più importante. Una su tutte , in Italia, sembra interessata a puntare su di lui il prossimo anno.

Sarri rimane in Serie A

La sensazione è che Maurizio Sarri voglia rimanere in Italia il prossimo anno. Con le big praticamente tutte al completo, considerando Roma, Milan, Juventus, Lazio e anche Bologna vicino ad Italiano, rimangono poche chances all’allenatore ex Lazio. In attesa della corte di altre squadre dal nostro campionato – pare si fosse fatto avanti anche il Milan nelle scorse settimane – di recente sulle pagine del quotidiano sardo l’Unione Sarda è comparsa una nuova ipotesi.

Come riportato nelle scorse ore, pare che anche il Cagliarsi stia facendo un tentativo per accaparrarsi Sarri, con un progetto che supera l’ambizione della salvezza, e per puntare alle zone della classifica più autorevoli.

Sarri, ipotesi Cagliari

Il preisdente del Cagliari, come raccontano i media sardi, starebbe provando a tentare Sarri per il post Ranieri. L’ex Leicester che ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio, ha infatti lasciato una eredità importante da raccogliere.

Il progetto potrebbe stimolare Sarri, in cerca di una riscossa anche personale dopo l’annata complicata passata nella Capitale, e il Cagliari ha fatto sapere di volere crescere nei prossimi anni. Rimarrebbe da fare i con ti con lo stipendio di Sarri, che da Lotito percepiva una cifra che si aggira sui 3,5 milioni di euro. Una somma importante e un investimento di grande livello per ill Cagliari.