Damiani saluta la Juventus U23 per fine prestito: “Grazie, difficilmente riuscirò a dimenticarvi” (FOTO)

Samuele Damiani torna alla base. Il centrocampista rosanero, in questa stagione ha vestito la maglia della Juventus U23 in Serie C: disputando un’annata molto positiva.

Il calciatore ha voluto ringraziare, mediante un post su Instagram:

“Ho voluto aspettare qualche giorno prima di spendere due parole su questa annata perchè il dispiacere è stato tanto.

Fin da subito mi avete fatto sentire uno di voi, accogliendomi con simpatia e spensieratezza.

È stata una stagione indimenticabile, fatta di impegno, sacrifici ma soprattutto tante tante risate!

Ci siamo tolti molte soddisfazioni e abbiamo capito che cosa significhi essere un gruppo.

Volevo ringraziare lo staff , i fisioterapisti e i dottori ma soprattutto chi ha lavorato “dietro le quinte” e ci ha permesso giorno dopo giorno di esprimerci al meglio.

Grazie! Grazie perché difficilmente riusciró a dimenticarvi, per nove mesi siete stati la mia famiglia. ⚪️⚫️ Siete speciali!

Grazie juve, vi voglio bene.