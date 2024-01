‘Resterà in nerazzurro a lungo’: contratto firmato | Giura amore per altri 4 anni

I nerazzurri hanno deciso per il prolungamento di contratto. Blindato il calciatore che adesso giura amore al club.

Le ottime prestazioni degli ultimi mesi hanno convinto la società. Il giovane si è meritato sul campo il rinnovo del contratto, che era in scadenza, ma soprattutto un ammortamento sullo stipendio. Il classe 2002, in nerazzurro fin dalle giovanili, andrà a guadagnare adesso una bella cifra, grazie al rendimento che in questa stagione gli è valso una maglia da titolare anche a discapito di compagni di squadra più esperti.

A lui si erano interessate altre squadre di Serie A, in questi mesi, il Milan su tutte. Ma il club non ha avuto alcuna intenzione di vendere uno dei titolari della squadra, a una diretta concorrente soprattutto. La società ha dunque deciso di sfruttare il mercato di gennaio per rinnovare il contratto. Una mossa importante anche in chiave liste, visto che il giovane è un prodotto del vivaio del club.

L’annuncio è stato dato nelle scorse ore dalla società. Per lui un grande ritocco anche nello stipendio, oltre che al prolungamento.

Rinnovo fino al 2028: le cifre dell’affare

Un contratto da professionista per Matteo Ruggeri, che dopo l’esperienza alla Salernitana sta diventando un punto fisso dell’Atalanta di Gasperini. Lo dice il suo valore di mercato, passato da circa 2 milioni ai 20 attuali. Lo dicono i numeri, 5 assist e 1 gol in Europa sulle 19 presenze effettuate in tutte le competizioni.

Il 21enne terzino dell’under 21 ha blindato il posto sulla fascia sinistra, togliendo spazio addirittura a Bakker, l’olandese che era stato acquistato in estate e che adesso è ai margini del progetto – e sarebbe in direzione Roma -. Ruggeri ha firmato negli scorsi giorni un contratto che lo lega alla Dea fino al 30 giugno 2028, il giocatore guadagnerà 800mila euro a stagione.

L’Atalanta blinda i giovani: rinnovo anche per Scalvini

Che l’Atalanta di Gasperini sia una perfetta palestra per fare crescere i giovani, forse la migliore della Serie A, è ben noto. Non c’è da stupirsi dunque che in questa stagione altri due giovani calciatori italiani abbiano raggiunto la luce dei riflettori.

Stiamo parlando del già citato Ruggeri e di Scalvini, che quest’anno sta cercando la conferma dopo una grande stagione nel 2023. Il difensore centrale che fino allo scorso anno guadagnava 400mila euro a stagione andrà quasi a quadruplicare il suo stipendio, percependo 1,5 milioni di euro con un prolungamento di un anno rispetto al 2027.