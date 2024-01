Calciomercato Lazio, spiraglio dalla Germania: ‘Affare eccezionale’ | Sarri non chiedeva di meglio

Buone notizie dal mercato per Maurizio Sarri. Il calciatore è in arrivo dalla Bundesliga: si apre uno spiraglio per la Lazio.

Un nome diventato caldo in queste ore in casa biancoceleste. La Lazio si avvicina a uno degli obiettivi di mercato più importanti, dopo le ultime rivelazioni dalla Germania. Il calciatore sarebbe ormai fuori dal progetto tecnico, e in questo contesto la sua cessione sembra ormai una formalità.

Su di lui ci sono forti anche il Napoli e il Siviglia, ma il tecnico Maurizio Sarri sarebbe il primo sponsor per il calciatore, che troverebbe nella Lazio una destinazione molto gradita. Nella giornata di ieri, in campionato, gli sono stati concessi solo 4 minuti in campo; un chiaro segno della fine dei rapporti tra la società e il giocatore che adesso non vede l’ora di cambiare aria.

La volontà della Lazio è quella di assicurarselo già in questa finestra di mercato, visto che il giovane non più sicuro di una maglia da titolare in Bundesliga vorrebbe trovare subito più spazio in campo e i suoi rapporti con l’attuale allenatore sono ormai – come si apprende dalla Germania – ai ferri corti.

Lazio, ecco Florian Neuhaus: chi è il centrocampista che piace a Maurizio Sarri

Ventisette anni, al Borussia Monchengladbach dal 2018, Florian Neuhaus rappresenta l’obiettivo primario del mercato della Lazio di questa finestra invernale. I dirigenti biancocelesti dovranno battere la concorrenza, non proprio spietata, di Napoli e Siviglia e in questo momento i capitolini sembrerebbero la scelta più gradita per il calciatore. Centrocampista di qualità e di esperienza, Neuhaus è il primo nome sulla lista di Sarri.

Sono 10 le sue presenze con la nazionale tra il 2020 e il 2022, con la quale aveva partecipato a Euro 2021. Duttilità, corsa ma anche intelligenza tattica, il tedesco per la sua predisposizione naturale al ruolo di regista puro davanti alla difesa potrebbe rappresenterebbe una pedina importante per il centrocampo di Sarri.

La valutazione di Neuhaus

Il tedesco era stato accostato in queste ore anche al Napoli, con la testa alla Supercoppa italiana, che dopo la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa si sono ritrovati in grande difficoltà a centrocampo. Anche il Siviglia è alla ricerca di un regista, ecco perché la Lazio dovrà accelerare le operazioni nei prossimi giorni.

La valutazione di Neuhaus si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma i dirigenti biancocelesti potrebbero proporre al Borussia la formula del prestito con diritto (o obbligo) di riscatto a fine stagione.