“Acquisto completato”: Inter, firmati tutti i documenti | Adesso è ufficiale

Acquisto formalizzato dall’Inter, che ufficializza la trattativa andata in porto. Firmati tutti i documenti.

Fumata bianca in casa Inter. I nerazzurri, partiti per la Supercoppa Italiana, stanno dividendo le energie tra campo e calcio mercato, e adesso nella fase più importante della finestra invernale sono riusciti a chiudere una importante operazione. L’ufficialità è arrivata nel pomeriggio di oggi, tramite comunicato dei due club.

Una mossa di contorno per l’Inter, che in queste ore ha intenzione di andare avanti con altre trattative e un fantomatico colpo a sorpresa. Sì, perché secondo quanto riportato da Sky Sport, Giuseppe Marotta avrebbe intenzione non solo di lavorare per lavorare per i due colpi a parametro zero la prossima estate (ossia Zielinski e Taremi) ma anche un altro gioiello della Serie A.

Se per il polacco sembra ormai solo una formalità la chiusura, l’oggetto del desiderio dell’Inter sarebbe una rivelazione di questo campionato, ma per strapparlo alla squadra che detiene il cartellino servirà una cifra molto importate. Programmi di un cantiere ancora aperto, ma intanto nella giornata di oggi è arrivata una delle prime ufficialità.

Inter, ufficiale Vedovati al Sassuolo a titolo definitivo

Continuano le cessioni in casa Inter. Stavolta la primavera di Chivu si è privata di Gabriele Vedovati. Il giovane, classe 2005, raggiungerà Reggio Emilia direzione Sassuolo. Lo stesso club emiliano sui propri canali ufficiali ha comunicato il trasferimento con una nota: “Il Sassuolo Calcio comunica di avere acquistato a titolo definitivo dal FC Inter Gabriele Vedovati, attaccante del 2005, per la primavera“.

Inoltre i neroverdi hanno lavorato anche al mercato in uscita, come si legge sempre nel comunicato, cedendo Fabrizio Fontana, Andreas Ioannou e Zaknic che passano al Frosinone. Intanto Marotta continua a focalizzarsi sul mercato in entrata, e pensa a un colpo a sorpresa.

Mercato Inter: Marotta a caccia del colpo a sorpresa

Con due obiettivi fissati per giugno, Giuseppe Marotta studia le strategie per regalare alla piazza interista un colpo a effetto già in questa finestra di mercato. La volontà, secondo Sky Sport, sarebbe quella del ds nerazzurro di mettere le mani uno dei talenti più ambiti della Serie A. Stiamo parlando di Gudmundsson, che tanto bene sta facendo in questa stagione con la maglia del Genoa.

Per strapparlo al grifone però, servirà una cifra importante vista la valutazione di circa 30 milioni di euro e un contratto con i genoani fino al 2027.