Milan, il rinnovo non è servito a nulla | Ufficiale: giocherà in una Big europea

La società rossonera, nonostante aveva prolungato di recente il contratto del calciatore, lo ha comunque ceduto ad un top club, emanando già il comunicato ufficiale.

La sessione invernale di calciomercato si sta piano piano avviando alla conclusione. I club in questi ultimi giorni proveranno a chiudere le ultime operazioni sia in entrata che in uscita. Tra questi c’è anche il Milan, che ha messo a segno diversi affari in questo gennaio. Per far fronte alla grave emergenza difensiva la società rossonera ha richiamato Matteo Gabbia dal prestito al Villareal. Dopodiché ha invece colto l’occasione di acquistare il giovane terzino destro Terracciano dal Verona.

Anche per quanto riguarda le cessioni il Diavolo si è dato parecchio da fare, specialmente lasciando partire qualche giocatore con la formula del prestito. Tra questi troviamo Maldini, passato al Monza dopo la breve e infelice esperienza all’Empoli, Krunic, trasferitosi al Fenerbahce, Romero, volato all’Almeria, e Vasquez, che invece è sceso di categoria andando a vestire la maglia dell’Ascoli.

Nelle ultime ore però un’altra cessione, in questo caso a titolo definitivo, si è compiuta per il Milan. Un grande nome della squadra, nonostante aveva di recente rinnovato il suo contratto, si è trasferito in una big europea con effetto immediato. La società milanese ha infatti dato anche l’annuncio ufficiale tramite un comunicato sui propri canali.

L’annuncio da non credere dei rossoneri

”AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Sara Thrige Andersen al PSV Eindhoven. Il club augura a Sara le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva”.

Questa è la nota ufficiale che nei giorni scorsi è apparsa sul sito del Milan. Una cessione dunque quasi inaspettata, visto che nel giugno scorso la calciatrice danese aveva prolungato fino al 2025 il proprio contratto, restando così un punto di riferimento per la squadra fino a questa sessione invernale di mercato.

Duro colpo per il tecnico e per l’ambiente

L’addio di un difensore importante come la Andersen è di sicuro stata una notizia non proprio piacevole per l’allenatore delle Women rossonere, che adesso dovrà rinunciare ad un profilo di primissimo livello.

La calciatrice dal canto suo ci ha tenuto a salutare e ringraziare il Milan con un post sul proprio profilo Instagram, dove si è detta anche pronta ad affrontare una nuova avventura.