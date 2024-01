‘Voglio tornare in Italia’: colpo di scena, Lotito lo riporta a casa | Sarri abbraccia il suo prediletto

Notizia di mercato da non credere in casa biancoceleste, con il presidente che vuole regalare al tecnico toscano il ritorno del suo pupillo già in questo gennaio.

La finestra di trasferimenti invernale è ormai agli sgoccioli, e le società stanno provando ad accelerare i tempi per regalare agli allenatori le pedine richieste per rafforzare la rosa. La Lazio un po’ a sorpresa sta facendo parlare di se per quanto riguarda gli acquisti. E’ noto il modus operandi di Claudio Lotito sul mercato, che consiste nel puntare su ragazzi giovani e che costano poco, nonostante si siano incassati diversi soldi per le cessioni.

In estate ad esempio il club capitolino ha guadagnato ben 40 milioni di euro dalla cessione di Sergej Milinkovic Savic, volato in Arabia Saudita. Per sostituirlo però il patron non ha portato a Formello un nome altisonante, ma ha puntato su qualche scommessa come Rovella e Guendouzi.

Quanto sta accadendo in questi ultimi giorni di calciomercato di gennaio però sembra andare completamente controcorrente rispetto alle ideologie della società laziale. Secondo alcuni clamorosi rumors infatti Lotito sta per riportare in Serie A il pupillo di Maurizio Sarri, che andrebbe così a rinforzare parecchio la rosa.

Ritorno in atteso per il calciatore

Nelle ultime ore sta prendendo piede per la Lazio la possibilità di prendere Federico Bernardeschi. Il calciatore, che al momento milita nel Toronto in Mls, tornerebbe molto volentieri in Italia nonostante stia vivendo una bella esperienza all’estero, visto che il bel paese rimane sempre casa sua.

D’altronde poi l’ex calciatore di Juventus e Fiorentina piace molto a Maurizio Sarri, che ai tempi in cui sedeva sulla panchina della Vecchia Signora gli ha dato sempre tanta fiducia. Ecco perché quelle sul possibile affare sembrano molto più di semplici voci.

Operazione fattibile, ma occhio alla concorrenza

Il possibile ritorno di Bernardeschi in Serie A dunque è molto fattibile, così come sembra fattibile vederlo con la maglia della Lazio. Tuttavia la concorrenza di un altro club italiano potrebbe rovinare i piani di Sarri e Lotito.

Proprio la Juventus, squadra dove il campione d’Europa 2021 ha già militato, potrebbe avanzare una proposta per riaverlo in bianconero vista la grave emergenza che la rosa di Max Allegri sta vivendo in mezzo al campo.