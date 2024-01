Juve-Inter, altra sfida sul mercato | Questa volta i meneghini scippano i bianconeri: ricambiato lo sgambetto

Il derby d’Italia si è definitivamente infuocato anche sui trasferimenti, e adesso la Beneamata è decisa a rendere lo sgarbo ai rivali di sempre.

La rivalità tra Juventus e Inter è di sicuro una delle più accese in giro per il mondo. In questa stagione poi le due squadre sono ancora più avverse, visto che si stanno praticamente contendendo lo scudetto. In attesa dello scontro diretto di ritorno, previsto per il prossimo 4 febbraio a San Siro, le società hanno cominciato a sfidarsi sul mercato.

In particolare la Vecchia Signora ha fatto uno sgarbo importante al Biscione. Tiago Djalò era promesso sposo dei nerazzurri al termine del campionato, quando il suo contratto con il Lille sarebbe scaduto. Tuttavia la Juve ha deciso di anticipare i tempi, e offrendo una piccola somma di denaro al club transalpino lo ha convinto a cedere subito il giocatore, che nei giorni scorsi è atterrato a Torino e ha firmato il fino al 2026.

Assorbito il colpo però la squadra meneghina sembra intenzionata a rispondere. Secondo gli ultimi rumors infatti l’Inter sembra essere molto decisa ad affondare il colpo per un grande obiettivo bianconero in vista della prossima estate. Una sfida dunque che sia sul campo che sul mercato rischia di farsi sempre più accesa.

Inter, a tutta sull’obbiettivo juventino

A giugno la Juventus vuole mettere a segno un grande colpo per rinforzare la propria mediana. Tra i tanti nomi che circolano dalle parti della Continassa però il preferito sembra essere quello di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta che sta dimostrando di essere uno dei migliori del campionato nel suo ruolo.

Ovviamente il calciatore piace a diversi club, ma nelle ultime ore alcune indiscrezioni stanno riportando un incredibile interesse da parte proprio dell’Inter, che dunque è decisa a sfidare i rivali proprio per il principale nome presente sul taccuino di Giuntoli.

I nerazzurri hanno la chiave per arrivare all’olandese

Il club interista, al contrario della Juventus, ha una chiave in più per poter acquistare il calciatore e soprattutto per accontentare le esose richieste della Dea per quanto riguarda il cartellino, valutato più di 35 milioni di euro.

In estate infatti l’Inter rischia di dover fare un altro sacrificio, e il nome più probabile per lasciare Milano è quello di Nicolò Barella, che porterebbe tanti soldi nelle casse nerazzurre, pronti per essere reinvestiti proprio su Koopmeiners, che sarebbe così il sostituto dell’ex Cagliari.