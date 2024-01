Agenti sbarcati a Milano: ennesimo capolavoro di Marotta | Riunione finita e strette di mano

Grandi novità in arrivo da Appiano Gentile, dove l’ad interista ha chiuso un fantastico colpo di mercato a seguito di una trattativa durata diverso tempo.

Il mese di gennaio si sta lentamente avviando alla sua conclusione, e con esso sta per chiudersi anche la sessione di calciomercato invernale. L’Inter durante questa finestra ha chiuso poche operazioni, visto anche il fantastico andamento della stagione in corso, che visto la squadra di Simone Inzaghi vincere la Supercoppa italiana ed essere in piena lotta sia per lo scudetto che per la Champions League.

In tutto ciò il club meneghino ha preso fin qui un solo rinforzo, ovvero Tajon Buchanan, esterno destro canadese arrivato alla Pinetina per sostituire il lungodegente Cuadrado. Per quanto riguarda il mercato in uscita invece la Beneamata sta lavorando per l’addio di alcuni esuberi, su tutti Stefano Sensi, che pare abbia avviato i dialoghi per un trasferimento al Leicester.

Nelle ultime ore però un’altra operazione sembra essere andata a buon fine per l’Inter. A quanto pare infatti l’ad Beppe Marotta, dopo una lunga trattativa conclusasi con una riunione, ha trovato l’accordo definitivo con gli agenti di un calciatore, che si appresta a vestire a breve la maglia nerazzurra. Ennesimo capolavoro di mercato messo a segno dunque per il dirigente meneghino.

Ecco il colpaccio nerazzurro

Nella giornata di ieri gli agenti di Mehdi Taremi sarebbero stati visti nella sede nerazzurra per parlare con Beppe Marotta del loro assistito. Il centravanti iraniano del Porto piace molto all’Inter, che a giugno vorrebbe prenderlo a parametro zero vista la scadenza del suo contratto.

Dopo una riunione dunque sembra che si sia arrivati all’accordo. Il bomber firmerà un contratto di due anni più opzione in favore della società per un terzo sulla base di 3 mln di euro a stagione. Non sono noti eventuali bonus alla firma, visto che come detto il calciatore si trasferirà a titolo gratuito.

Prende forma la squadra del futuro

La trattativa ormai chiusa per assicurarsi l’attaccante mette in evidenza la grande programmazione che la società nerazzurra è solita fare sul mercato, cominciando così a far prendere forma alla squadra per la prossima stagione.

Taremi sarà una riserva di lusso per la coppia titolare composta da Thuram e Lautaro Martinez, e insieme ad Arnautovic (Sanchez lascerà a giugno) andrà a comporre una panchina offensiva di alto livello.