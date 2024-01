Lautaro non rinnova, svelato finalmente il motivo: ‘Offerta stratosferica’ | A fine anno saluta Inzaghi

Il capitano nerazzurro non ha ancora firmato il prolungamento del suo contratto a causa di una clamorosa offerta arrivata per lui, che gli sta facendo maturare l’idea di dire addio al club meneghino.

”Lautaro è a livelli altissimi, poi trovare un accordo non è facile, ci sono tanti aspetti di cui discutere. Oggi non c’è ancora un accordo reale, così stiamo tranquilli e parliamo con l’Inter con costanza. Ora l’importante è la squadra, il momento, e lui è felice. Lautaro è arrivato che era un ragazzo ed è cresciuto tanto: oggi è un giocatore fatto, è il capitano, ha due anni e mezzo di contratto, c’è tanto tempo per parlare, però trattiamo”.

”Oggi il focus è sul fare alla grande in Serie A e in Champions. Quello che si nota è che umanamente è buono, umile, sta bene nella sua squadra e ha un progetto, poi se arriviamo a un accordo benissimo, altrimenti nel calcio tutti sono professionisti. Sono vicine le idee, per adesso non c’è un accordo e lavoriamo per questo”.

Queste sono le parole che Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha rilasciato nelle scorse ore ai microfoni di Radio Sportiva, e che hanno fatto tremare tutto l’ambiente interista. Quanto detto dal procuratore fa intravedere che l’accordo tra le due parti per il rinnovo è tutt’altro che vicino, al contrario di quanto si è detto di recente, ma la motivazione di questa frenata improvvisa è dovuta ad un’offerta clamorosa giunta per lui.

Proposta folle in arrivo per il Toro?

Nel caso in cui il rinnovo non venisse firmato nei prossimi mesi, non è da escludere del tutto un addio all’Inter del bomber al termine di questa stagione.

Per evitare di arrivare vicini alla scadenza infatti la Beneamata ascolterebbe le proposte per il suo capitano, che sarebbero tantissime, provando ad incassare un cifra esorbitante, che si aggira sui 120 milioni di euro.

Spiccano due destinazioni per il futuro del Toro

Se lo scenario precedentemente descritto di concretizzasse realmente, sono principalmente due le squadre pronte ad affondare il colpo per il campione del mondo argentino.

Il Barcellona, che vuole rivoluzionare la rosa visti i problemi che sta incontrando quest’anno, e il PSG, che dovrebbe dire addio a Mbappe (direzione Real Madrid) e per rimpiazzarlo vuole portare un grande nome sotto la Torre Eiffel.