Futuro già scritto, giocherà nella Juventus | Contratto da top player: ecco quando firma

La Juventus accelera e chiude il colpo: il conto alla rovescia per la firma è già iniziato: tutti i dettagli del contratto.

Una stagione importante, ma ormai ai ferri corti con la società. Per il top player è tempo di cambiamento, complice anche un contratto in scadenza, e la Juventus sarà la sua prossima destinazione. Si entra dunque nell’ultima settimana di calciomercato, con Giuntoli che proverà a rispondere al deludente weekend appena trascorso per l’ambiente bianconero.

La Juventus infatti si avvicina al derby d’Italia da seconda, dopo avere perso l’opportunità di prendere la testa della classifica. L’Inter invece ha vinto la gara esterna contro la Fiorentina, riportandosi a +1 sui bianconeri e con una gara da recuperare. Ma dal mercato potrebbero arrivare buone notizie per la Vecchia Signora, che avrebbero già l’accordo con il calciatore.

Si lavora per un contratto da top player, e il conto alla rovescia per la firma è già iniziato. Un rinforzo che per Allegri potrebbe essere fondamentale anche in vista della prossima stagione. La Juventus andrebbe a rinforzare la fascia destra a costo zero, visto il contratto in scadenza del giocatore.

Juventus, tutto fatto per l’ala destra: firma a un passo

Dal 1 febbraio 2024 Felipe Anderson sarà libero di firmare con qualsiasi squadra. Il contratto del brasiliano è in scadenza il prossimo giugno e un accordo con la Lazio sembra ad oggi assolutamente improbabile. L’ala destra guadagna al momento 2,5 milioni di euro a stagione, mentre al West Ham ne guadagnava 3,5. La scorsa estate con i dirigenti della Lazio è mancato l’accordo sul rinnovo ma la Juve potrebbe offrirgli un contratto da top player.

Pare infatti che i bianconeri siano disponibili a pagare il brasiliano 4 milioni di euro l’anno. Felipe Anderson accetterebbe di corsa tale offerta, non solo per una questione economica ma anche perché a Torino potrebbe giocarsi la sua ultima chance di incidere in un grande club.

Juve-Felipe Anderson: matrimonio a giugno

L’ottimismo in casa bianconera sale in queste ore. Le parti stanno trattando in queste ore e il brasiliano potrebbe raggiungere un accordo col club già nei prossimi giorni. Felipe Anderson dovrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus il prossimo giugno.

Se in un primo momento i dirigenti della Juve avevano provato a portarlo via da Roma già gennaio, il trasferimento in estate sembra la soluzione migliore. Tra indice di liquidità da tenere d’occhio, entrate e uscite, Felipe Anderson a parametro zero appresenterà un colpo low cost molto importante per i bianconeri.