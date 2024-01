Dai bianconeri alla Serie B: la cessione è confermata | Ancora una perdita a centrocampo

Il club bianconero lascia partire un elemento del proprio reparto mediano, trasferitosi in serie cadetta, facendo così perdere al tecnico un altro uomo nel proprio reparto mediano.

I club della nostra Serie A in questa finestra di calciomercato invernale non hanno concluso molti colpi in entrata provenienti dagli altri campionati. Gli affari messi a segno dalle società per rinforzare le rose infatti sono stati più che altro fatti internamente, ovvero da una squadra italiana all’altra.

Fatta eccezione per alcuni nomi, come Buchanan dell’Inter, Gabbia tornato al Milan, Traoré al Napoli, Tiago Djalò alla Juventus, poco e niente è stato pescato dall’estero. Lo stesso è accaduto sul tema cessioni, dove pochi calciatori hanno lasciato l’Italia. Tra i principali di sicuro troviamo Dragusin del Genova, passato per quasi 30 milioni di euro al Tottenham, ed Elmas, ceduto dal Napoli per 25 mln al Lipsia.

Diverse altre partenze invece sono state realizzate tra Serie A e Serie B. Alcuni calciatori di buone prospettive sono stati notati dalle squadre di massima serie, che hanno deciso di investire su di loro e aggregarli ai rispettivi settori giovanili. Al contrario invece dei calciatori hanno deciso di fare, con il benestare delle società, il percorso inverso, in modo da trovare più spazio e crescere. E’ proprio questo ciò che nelle ultime ore si è deciso per un centrocampista bianconero, che va ad inguaiare ulteriormente la situazione critica della mediana.

Il calciatore scende di categoria

Nelle scorse ore la Triestina ha annunciato tramite la pubblicazione di un comunicato ufficiale sui propri canali l’acquisto di Marco Ballarini, centrocampista di proprietà dell’Udinese.

Il classe 2001 si è trasferito con la formula del prestito fino alla fine della stagione, con diritto di riscatto da parte dei Rossoalabardati. Non conosciamo bene le cifre fissate per il trasferimento definitivo.

Una carriera che non ha avuto fin qui grande successo

Ballarini a 22 anni compiuti non è riuscito ancora a sfondare nel grande calcio. Cresciuto nel settore giovanile dei bianconeri, nel 2020 fa il suo esordio in Serie A in una gara che i friulani giocarono e vinsero in casa della Spal.

Dopo diversi prestiti in Serie C però il ragazzo non riesce comunque ad affermarsi, e la scorsa estate torna ad Udine e ci resta fino a questo gennaio. Ora la chiamata della Triestina rappresenta un’altra grande chance per mettersi in mostra.