Retegui, stavolta ci siamo: una Big lo prende a giugno | Pronto al debutto in Champions

Una big bussa alla porta del Genoa per Retegui: l’attaccante italo-argentino pronto al salto di qualità in estate.

Sono tante le pretendenti presentatesi alla porta del Genoa. I rossoblu, esperti nel mettere in vetrina nuovi talenti, questa stagione hanno fatto conoscere alla Serie A nomi importanti come quello di Gudmundsson, di Dragusin – già volati in Premier League – e anche di Mateo Retegui. Il classe 1999 si è messo in mostra con la maglia del Tigre e della nazionale italiana, poi in estate il trasferimento al Genoa e tante ottime prestazioni.

Su di lui sono piombati già in questa prima finestra di mercato invernale diversi club, di primissima fascia, ma la dirigenza del Genoa ha saputo resistere alle avance. Gilardino si coccola il suo attaccante, in una stagione condita da tante assenze ma molto prolifica, nella quale ha messo a segno 5 reti e 2 assist al giro di boa, in 15 presenze.

Una squadra in particolare, per sostituire l’attuale punta probabilmente in partenza in estate, starebbe pensando proprio all’italo-argentino per il ruolo di centravanti del futuro. La trattativa potrebbe decollare, ma non sarà difficile convincere il Genoa a privarsi del suo numero 19.

Genoa, pronto l’assalto a Retegui: una big della Serie A sull’attaccante

Tra le squadre più interessate all’attaccante proprio una big del campionato italiano. In estate la casella dell’attaccante potrebbe rimanere vuota, a causa dell’addio del numero 9, ed ecco che il nome di Mateo Retegui potrebbe tornare di moda dalle parti di Milanello. Stiamo parlando del Milan, che dovrà fa fronte ad un eventuale addio di Olivier Giroud.

I rossoneri sono alla ricerca di un giovane attaccante da diverso tempo, prima da affiancare al francese, adesso quasi sicuramente per sostituirlo. Esclusa l’età dell’ex campione del mondo, Giroud infatti potrebbe decidere di concludere la carriera altrove, in MLS.

Milan, l’offerta per strappare al Genoa Mateo Retegui

Se il Milan vorrà sedersi al tavolo delle trattative però, dovrà essere pronto a mettere mano al portafogli. Retegui è approdato in Italia per 12 milioni di euro lo scorso anno, e il suo valore di mercato continua a salire. La sua valutazione al momento si aggira intorno ai 20 milioni, e i rossoneri potrebbero essere disposti ad effettuare tale investimento.

Le casse del club sono infatti in salute, e il profilo sembra in linea con i recenti acquisti portati alla corte di Pioli: un giovane, di prospettiva. Rimane da capire se Giroud prolungherà la sua avventura al Milan per un altro anno, o se deciderà di lasciare il diavolo per approdare in MLS.